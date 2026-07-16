В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали в районе угольных разрезов в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом рассказали в Алтае-Саянском филиале единой геофизической службы РАН.
Толчки произошли в 07.34 (03.34 мск). Эпицентр землетрясения находился в районе деревни Харино в Усть-Чемском сельсовете.
Как отметил директор Алтае-Саянского филиала Алексей Еманов в беседе с РИА Новости, предстоит установить, насколько сейсмособытие связано с добычей полезных ископаемых. По словам эксперта, в последние 10-15 лет в этом районе наблюдается целая серия толчков. Как указал Еманов, жители ближайших к эпицентру населенных пунктов должны были ощутить землетрясение, приборы зафиксировали толчки силой один-два балла в районе сел Усть-Чем и Елбаши, около двух баллов - в Девкино.
Ранее в Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5, пишет Ura.ru.
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