СМИ: Украина может полностью отказаться от импорта газа

Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у страны есть возможность самостоятельной добычи этого топлива и производства биогаза. Об этом в своих соцсетях написал глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По его словам, на Украине производится до восьми миллиардов кубических метров биогаза в год. Он считает это амбициозной целью на ближайшее десятилетие. Макогон также предположил, что государство может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 миллиардов кубических метров ежегодно уже через два года.