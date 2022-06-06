СМИ: Украина может полностью отказаться от импорта газа

Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у страны есть возможность самостоятельной добычи этого топлива и производства биогаза. Об этом в своих соцсетях написал глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По его словам, на Украине производится до восьми миллиардов кубических метров биогаза в год. Он считает это амбициозной целью на ближайшее десятилетие. Макогон также предположил, что государство может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 миллиардов кубических метров ежегодно уже через два года.

«Энергетический кошмар»: В Германии запаниковали из-за нефти, в США - из-за газа

Биогаз добывается из коммунальных, пищевых и сельскохозяйственных отходов, сточных вод и навоза, а также из других источников. Обычно он представляет собой смесь метана и углекислого газа.

По данным агентства Reuters, в 2021 году Украина потребила 27,3 миллиарда кубических метров газа при собственной добыче примерно 19,8 миллиардов. Тогда же импорт составил 2,6 миллиардов кубических метров, а из подземных хранилищ было взято 4,9 миллиарда.

Ранее СМИ сообщили, что заявка на прокачку газа через Украину снизилась на 25%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоЭнергетикаИмпортУкраинаГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры