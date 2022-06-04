В МИД Польши заявили, что ЕС начал разработку седьмого пакета антироссийских санкций

Отмечается, что новый пакет станет седьмым по счету.

«Санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используемом Россией в своей промышленности», - подчеркнул Яблонский.

Он призвал к введению эмбарго на промышленные технологии и конфискации российских активов в Европе.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию Interia заявил, что Евросоюз должен распуститься, чтобы создать новое сообщество – без Польши и Венгрии.

