В МИД Польши заявили, что ЕС начал разработку седьмого пакета антироссийских санкций

Европейский союз начал разрабатывать новый пакет санкций против Российской Федерации, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью PAP.

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Отмечается, что новый пакет станет седьмым по счету.

«Санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используемом Россией в своей промышленности», - подчеркнул Яблонский.

Он призвал к введению эмбарго на промышленные технологии и конфискации российских активов в Европе.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию Interia заявил, что Евросоюз должен распуститься, чтобы создать новое сообщество – без Польши и Венгрии.

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ФОТО: flickr/alex.ch
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