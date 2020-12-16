Раздайте бедным деньги! Экс-министр экономики предрек России нищету

Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России на фоне пандемии. Принимаемые российскими властями меры социальной поддержки в пандемию, по расчетам Всемирного банка, позволят по итогам 2020 года снизить уровень бедности в стране. Но положение самых бедных россиян ухудшится, оценили эксперты

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с бедностью в России катастрофическая.

«Я оцениваю ситуацию с бедностью в России как катастрофическую. Она выросла скачкообразно за последние пару лет. В России порядка 20 миллионов человек живут за чертой бедности, что совершенно недопустимо для страны, которая претендует на то, чтобы быть великой. При этом уровень бедности, который дает Росстат, это российский прожиточный минимум, который обеспечивает физиологическое выживание, а не полноценную, пусть и небогатую жизнь. То есть в России 20 миллионов человек живут с доходами ниже этого уровня, это состояние нищеты», - сказал Нечаев.