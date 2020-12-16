Раздайте бедным деньги! Экс-министр экономики предрек России нищету
Бывший министр экономики России рассказал в эфире НСН, как побороть бедность в стране.
Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России на фоне пандемии. Принимаемые российскими властями меры социальной поддержки в пандемию, по расчетам Всемирного банка, позволят по итогам 2020 года снизить уровень бедности в стране. Но положение самых бедных россиян ухудшится, оценили эксперты
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что ситуация с бедностью в России катастрофическая.
«Я оцениваю ситуацию с бедностью в России как катастрофическую. Она выросла скачкообразно за последние пару лет. В России порядка 20 миллионов человек живут за чертой бедности, что совершенно недопустимо для страны, которая претендует на то, чтобы быть великой. При этом уровень бедности, который дает Росстат, это российский прожиточный минимум, который обеспечивает физиологическое выживание, а не полноценную, пусть и небогатую жизнь. То есть в России 20 миллионов человек живут с доходами ниже этого уровня, это состояние нищеты», - сказал Нечаев.
По его словам, прогнозы Всемирного банка вызывают у него сомнения, потому что даже Росстат фиксирует рост бедности в стране.
«При этом даже по официальным прогнозам правительства экономический рост в стране начнется не ранее четвертого квартала 2021 года, то есть до этого времени нас ждет падение доходов или в лучшем случае стагнация. Если власти запустят новые меры господдержки, то, возможно, рост бедности будет снижен, но пока кардинально новых мер этой соцподдержки никто не предлагал», - отметил он.
По мнению Нечаева, решением проблемы бедности могла бы стать раздача денег людям, что также косвенно запустило бы внутренний спрос и поддержало российский бизнес.
«Не льготы, не каникулы, ипотечные или еще какие по долгам за ЖКХ, а просто дать малоимущим денег, что простимулирует потребительский спрос и косвенно поддержит российский бизнес», - резюмировал экс-министр.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН ранее объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы Всемирного банка.
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