Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России
Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что уровень безработицы повысился с 4,5% в октябре прошлого года до 6,3% в октябре текущего. Столь высокого уровня безработицы не было со времени рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года, подчеркнул эксперт.
Между тем, в середине октября глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около 13% населения в России являются бедными, а это почти 20 миллионов человек.
Снижение уровня бедности в России – одна из целей указа президента России о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года.
Между тем, Владимир Путин заявил, что безработица в России снижается медленно, и пока говорить о кардинальном переломе рано, пишет ТАСС. Ранее глава государства отметил, что главными рисками в мире в текущем году стали массовая безработица и рост бедности. Такое заявление он сделал, выступая на саммите Группы двадцати (G20). Кроме того, президент России назвал мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 , беспрецедентным и сравнил его по масштабу с американской Великой депрессией, отмечают «Известия».
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