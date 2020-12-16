Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России

Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что уровень безработицы повысился с 4,5% в октябре прошлого года до 6,3% в октябре текущего. Столь высокого уровня безработицы не было со времени рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года, подчеркнул эксперт.

Между тем, в середине октября глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около 13% населения в России являются бедными, а это почти 20 миллионов человек.

Снижение уровня бедности в России – одна из целей указа президента России о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года.