«Турция и Дубай»: Риэлтор назвала страны, в которые охотно вкладываются российские инвесторы

Накануне сообщалось, что Сбербанк ожидает падения выдачи ипотеки на 20-30% в 2022 году. Ирина Радченко отметила, что российский рынок недвижимости сегодня стал непривлекателен даже для инвесторов.

«Очень круто изменился спрос тех, кто может позволить себе ипотеку. Теперь они позволяют ее себе не в России. Сейчас Турция и Дубай делают кассу. Инвесторы устремились туда. В России рынок недвижимости для инвестиций абсолютно непривлекателен. Нет ни одного аргумента, почему инвестору нужно вкладывать в него. Единственный момент, который может сработать – это если сейчас резко снизятся ставки по депозитам. Вторая причина, которая может подтолкнуть инвесторов вложиться в недвижимость – это если правительство сделает недружественный шаг, как оно сделало с инвесторами на фондовом рынке. Сейчас там арестовано 14% всех активов», - сказала Радченко.

При этом она согласилась с прогнозом Сбербанка о падении выдачи ипотеки на 20-30% в этом году. По словам Радченко, ситуация не изменится, пока не будет обеспечен рост доходов граждан.