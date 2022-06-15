«Турция и Дубай»: Риэлтор назвала страны, в которые охотно вкладываются российские инвесторы
Выдача ипотеки в России продолжает падать и дальше, при этом инвесторы начали активно уходить с рынка, отметила в эфире НСН Ирина Радченко.
Российские инвесторы больше не вкладывают в отечественный рынок недвижимости, все они начали активно инвестировать в жилье в Турции и Дубае, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Сбербанк ожидает падения выдачи ипотеки на 20-30% в 2022 году. Ирина Радченко отметила, что российский рынок недвижимости сегодня стал непривлекателен даже для инвесторов.
«Очень круто изменился спрос тех, кто может позволить себе ипотеку. Теперь они позволяют ее себе не в России. Сейчас Турция и Дубай делают кассу. Инвесторы устремились туда. В России рынок недвижимости для инвестиций абсолютно непривлекателен. Нет ни одного аргумента, почему инвестору нужно вкладывать в него. Единственный момент, который может сработать – это если сейчас резко снизятся ставки по депозитам. Вторая причина, которая может подтолкнуть инвесторов вложиться в недвижимость – это если правительство сделает недружественный шаг, как оно сделало с инвесторами на фондовом рынке. Сейчас там арестовано 14% всех активов», - сказала Радченко.
При этом она согласилась с прогнозом Сбербанка о падении выдачи ипотеки на 20-30% в этом году. По словам Радченко, ситуация не изменится, пока не будет обеспечен рост доходов граждан.
«Абсолютно согласна с прогнозом Сбербанка о падении выдачи ипотеки. Сейчас такие времена, что брать на себя обязательство на 20-30 лет ни один нормальный человек, в здравом уме и доброй памяти, не будет. Ипотека только для времен со стабильной экономикой и рынком труда, и только тогда, когда есть рост доходов граждан», - указала Радченко.
Также она добавила, что за последний месяц продажи в новостройках сократились до 80%. При этом на вторичном рынке жилья также просматриваются лишь единичные сделки по ипотеке.
«Есть данные, что продажи в новостройках упали почти на 70-80%. На вторичку, где ипотека от 14%, сделки если и были, но они единичные. Поэтому для оживления рынка ипотеки нужно не ставки снижать, а доходы граждан повышать. И пока банки, правительство и застройщики это не поймут, дело с мертвой точки не сдвинется», - резюмировала Радченко.
Ранее управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что выдача ипотек в России сократилась не только потому, что банки не могут выдавать кредиты на фоне сложившейся экономической ситуации, но и потому, что граждане боятся за свои доходы.
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