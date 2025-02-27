Высокая ключевая ставка привела к замедлению роста ВВП в России
С начала 2025 года фиксируется небольшое замедление роста российской экономики на фоне высокой ключевой ставки, заявил замглавы Минэкономразвития Денис Тюпышев, передает «Интерфакс».
По его словам, в большей степени это относится к отраслям, ориентированным на гражданский спрос и на экспорт.
Тюпышев предупредил, что основной риск на ближайшую перспективу - замедление инвестиций. Он также добавил, что в этом случае растут издержки в экономике, что, в свою очередь, создает риски финансовой устойчивости компаний.
Ранее вице-премьер Александр Новак указал на резкое сокращения темпов кредитования в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru