Высокая ключевая ставка привела к замедлению роста ВВП в России

С начала 2025 года фиксируется небольшое замедление роста российской экономики на фоне высокой ключевой ставки, заявил замглавы Минэкономразвития Денис Тюпышев, передает «Интерфакс».

Долги россиян по микрозаймам выросли в пять раз с 2020 года

По его словам, в большей степени это относится к отраслям, ориентированным на гражданский спрос и на экспорт.

Тюпышев предупредил, что основной риск на ближайшую перспективу - замедление инвестиций. Он также добавил, что в этом случае растут издержки в экономике, что, в свою очередь, создает риски финансовой устойчивости компаний.

Ранее вице-премьер Александр Новак указал на резкое сокращения темпов кредитования в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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