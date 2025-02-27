Высокая ключевая ставка привела к замедлению роста ВВП в России

По его словам, в большей степени это относится к отраслям, ориентированным на гражданский спрос и на экспорт.

Тюпышев предупредил, что основной риск на ближайшую перспективу - замедление инвестиций. Он также добавил, что в этом случае растут издержки в экономике, что, в свою очередь, создает риски финансовой устойчивости компаний.

Ранее вице-премьер Александр Новак указал на резкое сокращения темпов кредитования в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

