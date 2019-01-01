Системный кризис и стагнация. Грозит ли России «социальный взрыв»?
Экс-министр экономики и политолог рассказали НСН, как застой в российской экономике может вылиться в протесты на улицах страны.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в России в случае продолжения падения уровня жизни. Об этом он рассказал в эфире программы «Познер». По словам Кудина, в России на сегодняшний день порядка 12,5 миллионов граждан живут за чертой бедности. «Бедность в стране стала позором», — сказал он.
При этом проблемой российской экономики глава Счетной палаты назвал не снижение цен на нефть и не санкции. «Наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — заявил Кудрин.
И пока стране нужны преобразования, ситуация в экономике развивается в обратном направлении, считает глава Счетной палаты. В качестве примера он привел увеличение доли государства в экономике, снижение конкуренции и частной инициативы. За последние шесть лет стране не использовала свой шанс и её доля в мировой экономике падала, добавил Кудрин. По его словам, Россия находится в ситуации «застоя, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма».
Аналогичной точки зрения придерживается бывший министр экономики России Андрей Нечаев. В эфире НСН он отметил, что экономика страны переживает системный кризис.
«То, что ситуация в российской экономике неблагополучная – это несомненный факт. Она переживает системный кризис. Он не связан ни с внешнеэкономической конъюнктурой, не связан с санкциями. Хотя они усугубляют ситуацию. Это кризис экономической модели, которая была выбрана в середине нулевых годов. Все остальное – это частные производные. И одна из мин замедленного действия – это высокая социальная дифференциация населения. Дело не в том, сколько у нас миллиардеров, а в том, сколько бедных. Борьба с бедностью должна быть реальным приоритетом», - сказал он.
Из-за застоя экономики, или же стагнации, растут протестные настроения россиян. Об этом НСН рассказал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.
«Раздражение и усталость копятся, например, от несменяемости власти, от желания перемен. Чем выше запрос на перемены, тем выше готовность протестовать. Это не всегда напрямую коррелируется с социально-экономическим благополучием. Более того, некоторые исследователи утверждают, что протестные настроения достигают своего максимума не на входе в кризис, а на выходе из кризиса. А у нас стагнация. Пока света в конце тоннеля не видно. Отсюда рост запроса на перемены», — отметил политолог.
Напомним, что накануне СМИ сообщили о планах некоторых представителей власти бороться с бедностью в России путём лишения «ленивых» бедных государственной поддержки. Подробнее в материале НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя испугались и отказались лететь
- Во дворе собственного дома избит директор Фонда кино Вячеслав Тельнов
- У россиян начнут изымать землю за мусор и нескошенную траву
- Зеленский припас первые слова для встречи с Путиным
- Новости за ночь: Кудрин предупредил о «социальном взрыве» в России