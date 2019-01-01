Системный кризис и стагнация. Грозит ли России «социальный взрыв»?

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе «социального взрыва» в России в случае продолжения падения уровня жизни. Об этом он рассказал в эфире программы «Познер». По словам Кудина, в России на сегодняшний день порядка 12,5 миллионов граждан живут за чертой бедности. «Бедность в стране стала позором», — сказал он.

При этом проблемой российской экономики глава Счетной палаты назвал не снижение цен на нефть и не санкции. «Наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — заявил Кудрин.

И пока стране нужны преобразования, ситуация в экономике развивается в обратном направлении, считает глава Счетной палаты. В качестве примера он привел увеличение доли государства в экономике, снижение конкуренции и частной инициативы. За последние шесть лет стране не использовала свой шанс и её доля в мировой экономике падала, добавил Кудрин. По его словам, Россия находится в ситуации «застоя, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма».

Аналогичной точки зрения придерживается бывший министр экономики России Андрей Нечаев. В эфире НСН он отметил, что экономика страны переживает системный кризис.