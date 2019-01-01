Огород как повод для лишения пособий «ленивых» бедных

Нуждающихся в России «развелось» столько, что чиновники ряда регионов решили скорректировать критерии нуждаемости. Например, те, кто имеют дополнительное имущество и могли бы сдавать его в аренду, или не хотят устраивать на своем земельном участке огород для прокорма, малоимущими считаться не должны бы, стало быть, не должны и получать пособия. Такое умозаключение содержится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд, выдержки из которых приводят «Известия», напоминая, что именно региональные власти устанавливают критерии нуждаемости для получения соцподдержки. Уровень бедности можно снизить, перестав платить пособия тем, кто может без них обойтись, и направив деньги на поддержку только истинных бедных, - полагают авторы некоторых отчетов. А они поступили из Татарстана, Приморья, Липецкой, Томской и ряда других областей. Например, в Ивановской области чиновники выделили группу «ленивых» бедных – это как раз те, кто, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, использовать земельный участок как дополнительный источник продуктов питания).

«Жестокое предложение» - так отозвался об инициативе в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

«Фактически, этим предложением те, кто его выдвинул, склоняют людей к продаже. Для пожилого человека это может быть сложно, тем более что рынок жилья сейчас находится в стагнации. Это предложение гиперрыночное и слишком жестокое», - заявил собеседник агентства.

Еще более жестким стал комментарий экономиста Михаила Делягина: «государство таким образом собирается уничтожать людей», - заявил он в эфире НСН.