Огород как повод для лишения пособий «ленивых» бедных
«Людоедская» идея регионов лишить социальных пособий тех, кто не умеет использовать свое имущество для повышения благосостояния.
Нуждающихся в России «развелось» столько, что чиновники ряда регионов решили скорректировать критерии нуждаемости. Например, те, кто имеют дополнительное имущество и могли бы сдавать его в аренду, или не хотят устраивать на своем земельном участке огород для прокорма, малоимущими считаться не должны бы, стало быть, не должны и получать пособия. Такое умозаключение содержится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд, выдержки из которых приводят «Известия», напоминая, что именно региональные власти устанавливают критерии нуждаемости для получения соцподдержки. Уровень бедности можно снизить, перестав платить пособия тем, кто может без них обойтись, и направив деньги на поддержку только истинных бедных, - полагают авторы некоторых отчетов. А они поступили из Татарстана, Приморья, Липецкой, Томской и ряда других областей. Например, в Ивановской области чиновники выделили группу «ленивых» бедных – это как раз те, кто, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, использовать земельный участок как дополнительный источник продуктов питания).
«Жестокое предложение» - так отозвался об инициативе в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
«Фактически, этим предложением те, кто его выдвинул, склоняют людей к продаже. Для пожилого человека это может быть сложно, тем более что рынок жилья сейчас находится в стагнации. Это предложение гиперрыночное и слишком жестокое», - заявил собеседник агентства.
Еще более жестким стал комментарий экономиста Михаила Делягина: «государство таким образом собирается уничтожать людей», - заявил он в эфире НСН.
«Может быть, это людоедство не от хорошей жизни, но это все равно людоедство. Речь идет о людях с доходом ниже прожиточного минимума. Люди с доходом ниже прожиточного минимума не живут, а медленно умирают. И требовать от людей, которые находятся в невыносимых условиях существования столь же рационального экономического поведения как то, которое мы требуем от каких-нибудь Абрамовичей и Медведевых, немножко странновато. Им нужно оказывать помощь. Лишение их минимальной поддержки означает их убийство. И государство таким образом собирается уничтожать людей, обрекая их на еще более невыносимые условия существования, потому что они, с его точки зрения, сделали какую-то там ошибку»
С другой стороны, сколько пользы: например, меньшему количеству людей придется платить пенсии. Цинично? Конечно. А чем еще, кроме цинизма последней степени, можно объяснить такую людоедскую инициативу?
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пилоты сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 отстранены от полётов
- Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
- Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
- Бари Алибасова выписали из больницы
- Мошенник попросил Алибасовых вернуть подкинутого им «Лжечучу»