Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «Киви банка»

Contact по своей сути являлась аналогом Золотой Короны и Unistream. Россияне пользовались этой платежной системой для перевода средств за рубеж и пополнения иностранных карт.

Сейчас на Мосбирже в начале торгов после решения ЦБ об отзыве лицензии расписки Qiwi падают на 25%, отмечает RT.

«Киви банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.

