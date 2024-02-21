Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «Киви банка»

Платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, перестала работать после отзыва лицензии у «Киви-банка».

Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва лицензии у Киви банка

Contact по своей сути являлась аналогом Золотой Короны и Unistream. Россияне пользовались этой платежной системой для перевода средств за рубеж и пополнения иностранных карт.

Сейчас на Мосбирже в начале торгов после решения ЦБ об отзыве лицензии расписки Qiwi падают на 25%, отмечает RT.

«Киви банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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