Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва лицензии у Киви банка
21 февраля 202410:17
Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва Центробанком лицензии у Киви банка. Проблемы у пользователей стали появляться примерно через 50 минут после сообщения регулятора об этом, передает ТАСС.
При попытке пополнения баланса система выдает ошибку и советует обратиться в банк, выпустивший карту.
Киви банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru