Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва лицензии у Киви банка

Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва Центробанком лицензии у Киви банка. Проблемы у пользователей стали появляться примерно через 50 минут после сообщения регулятора об этом, передает ТАСС.

При попытке пополнения баланса система выдает ошибку и советует обратиться в банк, выпустивший карту.