Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва лицензии у Киви банка

Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва Центробанком лицензии у Киви банка. Проблемы у пользователей стали появляться примерно через 50 минут после сообщения регулятора об этом, передает ТАСС.

При попытке пополнения баланса система выдает ошибку и советует обратиться в банк, выпустивший карту.

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Киви банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Отзыв ЛицензииЦентробанк

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