Банк России отозвал лицензию у «Киви банка»
Банк России отозвал лицензию у Киви банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.
Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, регулятор уже дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций банком.
Также утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
2023 год стал первым, когда не было отозвано ни одной банковской лицензии. Замглавы ЦБ Алексей Гузнов говорил в декабре, что это свидетельствует о стабильности банковской системы, передает ТАСС.
В 2022 году ЦБ отозвал у банков две лицензии («Кросна-Банк» и «Консервативный коммерческий банк»), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru