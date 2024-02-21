Банк России отозвал лицензию у «Киви банка»

Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, регулятор уже дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций банком.

Также утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

2023 год стал первым, когда не было отозвано ни одной банковской лицензии. Замглавы ЦБ Алексей Гузнов говорил в декабре, что это свидетельствует о стабильности банковской системы, передает ТАСС.

В 2022 году ЦБ отозвал у банков две лицензии («Кросна-Банк» и «Консервативный коммерческий банк»), напоминает «Радиоточка НСН».

