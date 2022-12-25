Силуанов заявил о принципиальном отказе России продавать нефть по ценам Запада
Россия принципиально отказывается поставлять нефть по ценам, установленным Западом. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
«Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны», — цитирует Силуанова RT.
Россия будет искать новые рынки и новую логистику, подчеркнул министр.
Ранее вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что дисконт на сорт российской нефти Urals по отношению к эталонному сорту Brent в скором времени должен сократиться, на это окажет влияние стабилизация цепочек поставок. Об этом сообщило агентство ТАСС.
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