Новак понадеялся на скорый рост цен на нефть

Политик заявил, что рассчитывает на повторение ситуации первой половины текущего года. Напомним, скидки в начале года были весьма значительными, а затем сократились в два раза, вследствие чего на нефть Urals выросла.

Текущий уровень цен Новак обосновал ростом неопределенности из-за эмбарго ЕС и введение потолка цен на нефть.

Ранее Новак заявил, что Россия в ответ на введенный Европой потолок цен на нефть планирует запретить поставки сырья, а также нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения лимита цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

