Новак понадеялся на скорый рост цен на нефть
Дисконт на сорт российской нефти Urals по отношению к эталонному сорту Brent в скором времени должен сократиться, на это окажет влияние стабилизация цепочек поставок. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на интервью вице-премьера Александра Новака телеканалу «Россия 24».
Политик заявил, что рассчитывает на повторение ситуации первой половины текущего года. Напомним, скидки в начале года были весьма значительными, а затем сократились в два раза, вследствие чего на нефть Urals выросла.
Текущий уровень цен Новак обосновал ростом неопределенности из-за эмбарго ЕС и введение потолка цен на нефть.
Ранее Новак заявил, что Россия в ответ на введенный Европой потолок цен на нефть планирует запретить поставки сырья, а также нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения лимита цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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