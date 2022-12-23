Новак понадеялся на скорый рост цен на нефть

Дисконт на сорт российской нефти Urals по отношению к эталонному сорту Brent в скором времени должен сократиться, на это окажет влияние стабилизация цепочек поставок. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на интервью вице-премьера Александра Новака телеканалу «Россия 24».

«Против рынка»: В России пообещали ответить на введение потолка цен

Политик заявил, что рассчитывает на повторение ситуации первой половины текущего года. Напомним, скидки в начале года были весьма значительными, а затем сократились в два раза, вследствие чего на нефть Urals выросла.

Текущий уровень цен Новак обосновал ростом неопределенности из-за эмбарго ЕС и введение потолка цен на нефть.

Ранее Новак заявил, что Россия в ответ на введенный Европой потолок цен на нефть планирует запретить поставки сырья, а также нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения лимита цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦены На НефтьАлександр Новак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры