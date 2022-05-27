Силуанов: Запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в пятницу, что запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится, пока международные резервы страны будут заморожены.

«Будем их держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы», - подчеркнул министр.

Силуанов заверил, что технический дефолт не повлияет на экономику РФ

По его словам, российские активы и резервы, по сути, украли.

Ранее Силуанов заявил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиИностранцыМинфин РФАнтон Силуанов
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