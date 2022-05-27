Силуанов: Запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в пятницу, что запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится, пока международные резервы страны будут заморожены.

«Будем их держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы», - подчеркнул министр.