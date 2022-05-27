Силуанов: Запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится
27 мая 202216:22
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в пятницу, что запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится, пока международные резервы страны будут заморожены.
«Будем их держать так же, как и они будут держать наши золотовалютные резервы», - подчеркнул министр.
По его словам, российские активы и резервы, по сути, украли.
Ранее Силуанов заявил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru