Силуанов назвал «кражей» заблокированные Западом российские резервы
Заблокированные Западом российские резервы можно считать украденными, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр финансов РФ отметил в четверг, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы Россия объявила дефолт по внешнему долгу, передаёт ТАСС.
Вместе с тем, по словам главы Минфина РФ, рублевые средства на оплату внешнего долга России могут быть конвертированы в валюту только в случае, если будет открыт доступ к замороженным резервам.
Силуанов также сообщил, что Минфин будет предлагать отказаться от выплат дивидендов российскими банками, а также будет индивидуально подходить к выплатам дивидендов госкомпаниями за прошлый год, так как не все готовы не платить.
Ранее стало известно, что международные резервы РФ за неделю увеличились на $2,1 млрд.
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