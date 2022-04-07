Силуанов назвал «кражей» заблокированные Западом российские резервы

Заблокированные Западом российские резервы можно считать украденными, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр финансов РФ отметил в четверг, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы Россия объявила дефолт по внешнему долгу, передаёт ТАСС.

Вместе с тем, по словам главы Минфина РФ, рублевые средства на оплату внешнего долга России могут быть конвертированы в валюту только в случае, если будет открыт доступ к замороженным резервам.