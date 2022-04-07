Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности

По её словам, после выступления премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме она ещё больше убедилась в том, что экономика России находится в безопасности.

«Выступление Мишустина в Госдуме ещё раз подтвердило мою убеждённость в том, что наша экономика в безопасности. А значит, и наше государство, общество», - заключила она.

Ранее Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, сообщает RT.