Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале заявила, что российская экономика сможет преодолеть последствия всех санкций.
По её словам, после выступления премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме она ещё больше убедилась в том, что экономика России находится в безопасности.
«Выступление Мишустина в Госдуме ещё раз подтвердило мою убеждённость в том, что наша экономика в безопасности. А значит, и наше государство, общество», - заключила она.
Ранее Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, сообщает RT.
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