Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале заявила, что российская экономика сможет преодолеть последствия всех санкций.

Мишустин обнаружил «уникальное пространство возможностей» для России

По её словам, после выступления премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме она ещё больше убедилась в том, что экономика России находится в безопасности.

«Выступление Мишустина в Госдуме ещё раз подтвердило мою убеждённость в том, что наша экономика в безопасности. А значит, и наше государство, общество», - заключила она.

Ранее Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Правительство РоссииСовет Федерации РФМихаил МишустинВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры