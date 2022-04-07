Международные резервы РФ за неделю увеличились на $2,1 млрд
Международные резервы России за неделю увеличились на 2,1 миллиарда долларов – до 606,5 миллиарда долларов, сообщается в материалах Банка России.
Отмечается, что международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, а также монетарного золота.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американские ограничительные меры против России направлены на то, чтобы поставить Москву перед выбором между тратой валютных резервов и дефолтом.
При этом истощение валютных резервов государства было бы лучшим вариантом развития событий для России, чем технический дефолт, таким процессом можно хоть как-то управлять, отметил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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