Международные резервы РФ за неделю увеличились на $2,1 млрд

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американские ограничительные меры против России направлены на то, чтобы поставить Москву перед выбором между тратой валютных резервов и дефолтом.

При этом истощение валютных резервов государства было бы лучшим вариантом развития событий для России, чем технический дефолт, таким процессом можно хоть как-то управлять, отметил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

