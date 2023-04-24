Силуанов: Россия перешла на расчеты в национальных валютах из-за «опасности» доллара

Силуанов отметил, что использование национальной валюты в расчетах является приоритетом России. Он также назвал будущим для проведения финансовых расчетов использование российского рубля, валют дружественных стран, а также цифровых валют.

Накануне министр финансов заявил, что кроме Евросоюза Россия может торговать и с другими государствами.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.

