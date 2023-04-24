Силуанов: Россия перешла на расчеты в национальных валютах из-за «опасности» доллара

Глава российского Минфина Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что Россия перешла на расчеты в национальных валютах, так как доллар стал «опасным» и больше не является резервной валютой.

Силуанов: ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение

Силуанов отметил, что использование национальной валюты в расчетах является приоритетом России. Он также назвал будущим для проведения финансовых расчетов использование российского рубля, валют дружественных стран, а также цифровых валют.

Накануне министр финансов заявил, что кроме Евросоюза Россия может торговать и с другими государствами.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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