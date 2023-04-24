Силуанов оценил возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кроме Евросоюза Россия может торговать и с другими государствами, сообщает РИА Новости.
Выступая на марафоне «Знание» он отметил, что если Европа запретит экспорт в Россию, то можно будет закупать необходимые товары у дружественных стран.
«Те же самые товары, а, может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо», - заключил министр.
Ранее агенство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что США и ряд других ключевых союзников Украины изучают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Пугачева и Галкин продали замок в деревне Грязь за миллиард рублей
- В Богородском округе Подмосковья отменили массовые мероприятия по случаю 9 мая
- В США назвали троллингом председательство России в Совбезе ООН
- В США оценили шансы ВСУ взять Крым этим летом
- ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе
- В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину
- Голикова заявила об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в России
- Пушилин: Бойцы «Вагнера» эвакуируют жителей Артемовска в другие города ДНР
- Российская артиллерия нанесла удар по складу с украинской техникой в Николаевской области
- Силуанов оценил возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru