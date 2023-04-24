Силуанов оценил возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС

Выступая на марафоне «Знание» он отметил, что если Европа запретит экспорт в Россию, то можно будет закупать необходимые товары у дружественных стран.

«Те же самые товары, а, может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо», - заключил министр.

Ранее агенство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что США и ряд других ключевых союзников Украины изучают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, сообщает RT.

