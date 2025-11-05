Досрочные выборы главы Тверской области проведут в ЕДГ в 2026 году

Досрочные выборы губернатора Тверской области состоятся в следующем году в единый день голосования. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с РИА Новости.

«Досрочные выборы... будут назначены на единый день голосования 2026 года», - указала глава ЦИК.

Единый день голосования в следующем году намечен на 20 сентября.

Ранее президент Владимир Путин назначил экс-замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности главы Тверской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



