Силуанов: ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение
Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание».
Также он отметил, что соответствующий эксперимент уже запущен, цифровой рубль развивается.
Так, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Как отметила глава ЦБ, лимит для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.
Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru