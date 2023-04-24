Силуанов: ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение

Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание».

Также он отметил, что соответствующий эксперимент уже запущен, цифровой рубль развивается.

Силуанов заявил, что не против получать зарплату в цифровых рублях

Так, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Как отметила глава ЦБ, лимит для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.

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Фото: photo.roscongress.org
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