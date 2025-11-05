«Абсолютно неправильно!»: Врач осудил Плющенко за выход болеющего сына на лёд
Врач спортивной медицины Илья Мелехин заявил НСН, что ребенок в 12 лет не должен принимать решение самостоятельно, а последствия выступления на льду с высокой температурой могли быть очень серьезными.
Выход на лед с температурой может привести к непоправимым последствиям для здоровья, такое допустимо только в борьбе за золотую олимпийскую медаль, заявил НСН врач спортивной медицины Илья Мелехин.
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой после ледового шоу в Питере. Александр вышел кататься с температурой 39 и тошнотой. По словам Плющенко-старшего, 12-летнему мальчику стало плохо ночью. Чтобы он смог выступить, родители «напичкали его лекарствами». Замену найти не смогли. Позже сам ребенок выложил видео, на котором сказал, что никто его не заставлял выходить на лед, он сам так решил. Мелехин не понял такого решения.
«Это неправильно, с врачебной точки зрения это неправильно абсолютно. Двух мнений тут быть не может. Это допустимо, если на кону стоит золотая олимпийская медаль, а вы шли к этому 15 лет. Хотя даже в этом случае это спорный вопрос. Можно нанести непоправимый вред здоровью, откататься последний раз в жизни. Это очень опасно! Спорт высших достижений – это всегда непросто, взрослые спортсмены не всегда выступают в хорошем физическом состоянии. Обычно это вынужденная мера, которая здоровья не прибавляет. Что касается детского спорта, это еще более сомнительно. Я не понимаю, зачем это нужно было делать», - объяснил он.
По словам специалиста, ребенок в такой ситуации не может принимать решение самостоятельно.
«Последствия могли быть разные, мы же не знаем, почему температура поднялась. Температура – это лишь симптом. Он же ребенок, он за себя не отвечает. В 12 лет ребенок не может еще отдавать отчет на сто процентов своим действиям. Нервная система еще не до конца оценивает риски какие-то. Детей мы должны ограничивать все-таки. Выступление было важно для ребенка, но настолько, что нужно вредить своему здоровью? Не думаю», - подытожил собеседник НСН.
Александр Плющенко выступает в одиночном катании, имеет первый спортивный разряд и в октябре выиграл турнир в Наро-Фоминске, где стал единственным участником, передает «Радиоточка НСН».
