«Это неправильно, с врачебной точки зрения это неправильно абсолютно. Двух мнений тут быть не может. Это допустимо, если на кону стоит золотая олимпийская медаль, а вы шли к этому 15 лет. Хотя даже в этом случае это спорный вопрос. Можно нанести непоправимый вред здоровью, откататься последний раз в жизни. Это очень опасно! Спорт высших достижений – это всегда непросто, взрослые спортсмены не всегда выступают в хорошем физическом состоянии. Обычно это вынужденная мера, которая здоровья не прибавляет. Что касается детского спорта, это еще более сомнительно. Я не понимаю, зачем это нужно было делать», - объяснил он.

По словам специалиста, ребенок в такой ситуации не может принимать решение самостоятельно.

«Последствия могли быть разные, мы же не знаем, почему температура поднялась. Температура – это лишь симптом. Он же ребенок, он за себя не отвечает. В 12 лет ребенок не может еще отдавать отчет на сто процентов своим действиям. Нервная система еще не до конца оценивает риски какие-то. Детей мы должны ограничивать все-таки. Выступление было важно для ребенка, но настолько, что нужно вредить своему здоровью? Не думаю», - подытожил собеседник НСН.

Александр Плющенко выступает в одиночном катании, имеет первый спортивный разряд и в октябре выиграл турнир в Наро-Фоминске, где стал единственным участником, передает «Радиоточка НСН».

