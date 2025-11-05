Установка памятника Ивану Грозному в День народного единства – это невежественный поступок, так как этот правитель первым нарушил национальное единство, заявил НСН историк, телеведущий Феликс Разумовский.

Памятник Ивану Грозному в Вологде ожидаемо вызвал противоречивые отзывы среди публицистов и пользователей Сети: споры касаются в основном личности царя и его вклада в историю. Губернатор региона Георгий Филимонов, ранее инициировавший установку памятника Иосифу Сталину, объяснил идею установки новой скульптуры тем, что это «мыслеобраз-предостережение для врагов». Разумовский оценил это решение.