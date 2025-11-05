Вологодского губернатора обвинили в невежестве из-за памятника Ивану Грозному
Губернатор региона Георгий Филимонов инициировал установку памятников Сталину и Грозному, что можно считать невежеством и проблемой, заявил НСН Феликс Разумовский.
Установка памятника Ивану Грозному в День народного единства – это невежественный поступок, так как этот правитель первым нарушил национальное единство, заявил НСН историк, телеведущий Феликс Разумовский.
Памятник Ивану Грозному в Вологде ожидаемо вызвал противоречивые отзывы среди публицистов и пользователей Сети: споры касаются в основном личности царя и его вклада в историю. Губернатор региона Георгий Филимонов, ранее инициировавший установку памятника Иосифу Сталину, объяснил идею установки новой скульптуры тем, что это «мыслеобраз-предостережение для врагов». Разумовский оценил это решение.
«Памятник был установлен в День народного единства. При этом ставится памятник историческому деятелю, который, можно сказать, первым, обладая верховной властью, нарушил национальное единство. Он разделил Россию на опричнину и земщину. Это установка памятника, который разрушает идею праздника, очень странная вещь. Инициатором этого памятника был человек, который выступил за памятник Сталину, что объясняет всю эту картину. Очевидно, что он сторонник сильной руки. Если говорить прямо, это невежественный человек. Наличие во власти таких людей – это проблема», - отметил он.
Он напомнил, что для критики Грозного есть серьезные основания.
«Фигуры Грозного нет на памятнике Тысячелетия России (монумент, воздвигнутый в Новгороде в 1862 году, прим. НСН). Об этом стоит задуматься. Наши предки, жившие в XIX столетии, были просвещенными людьми. Это значит, что у них были серьезные причины для такого решения, чтобы исключить личность Грозного из русского Пантеона. Для этого есть серьезные основания», - заключил собеседник НСН.
Памятник царю Ивану Грозному торжественно открыли в Вологде в День народного единства. Монумент установили на центральной Кремлевской площади у южной стены Вологодского кремля. Памятник создал московский скульптор Михаил Красильников, выпускник академии Ильи Глазунова. Художник ранее участвовал в создании рельефов для храма Христа Спасителя, передает «Радиоточка НСН».
Одни историки традиционно отмечают вклад Ивана Васильевича в становление русской государственности, а другие – например, Карамзин – обличают беспощадную тиранию царя в последние годы его правления.
