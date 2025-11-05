Песков: Решение Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление

Решение молдавского правительства закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти Молдавии «продолжают линию на антагонизацию» России и отрицание всего, что с ней связано.

«В ущерб интересам значительной, если не большей части населения... Здесь можно только выразить сожаления», - заключил представитель Кремля.

Ранее кабмин Молдавии одобрил проект решения о денонсации соглашения с РФ о функционировании «Русского дома» в Кишиневе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
