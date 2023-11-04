Силуанов прогнозирует сохранение курса рубля в действующих пределах

Курс после стабилизации сохранится в нынешних пределах, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Курс доллара опускался до 92 рублей впервые с 2 августа

«Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», – заявил он на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Министр финансов РФ подчеркнул, что на курс влияют также бюджетная устойчивость и контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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