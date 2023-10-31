Курс доллара опускался до 92 рублей впервые с 2 августа

В 09:59 мск американская валюта достигла таких значений впервые с 2 августа. Однако позже доллар укрепился, к 10:19 по Москве он торговался на отметке 92,2 рубля.

При этом евро на Мосбирже дешевел на 85 копеек, до 97,79 рубля.

Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич высказал мнение, что повышение ключевой ставки Центробанка не сможет заметно укрепить курс рубля к доллару, актуальным в ближайшие недели останется диапазон 90-95 рублей, пишет «Свободная пресса».

