Силуанов назвал политическим заявлением резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — приводит его цитату ТАСС.

Ранее 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

