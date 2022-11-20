Силуанов назвал политическим заявлением резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине

Резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине не имеет никакой юридической силы, потому что носит только политический характер, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — приводит его цитату ТАСС.

Ранее 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного, по их словам, «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФинансыРоссияУкраинаГенассамблея ООН
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