Китайское издание отмечает, что государства принимают решение диверсифицировать свои резервные активы и отказываться от американской валюты из-за «мысли о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона».

«Федеральная резервная система США, ведомая эгоизмом, заботится только об интересах Америки, а американский центральный банк в последние годы часто ошибался в своей денежно-кредитной политике, создавая взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы», — отмечается в материале.

GT отмечает, что после начала российской специальной военной операции на Украине западные страны приняли многочисленные санкции Москвы и заморозили золотовалютные активы РФ в размере около $300 млрд. В ответ на это президент России Владимир Путин поставил Западу ультиматум, разрешив приобретать российский газ только за рубли. Это стало причиной падения курса доллара; в то же время рубль продемонстрировал «ошеломляющий рост», пишет Ura.ru.

