Исследование: Россия в 2022 году стала четвертой в мире по золотовалютным резервам

Россия заняла четвертое место в рейтинге владельцев крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года, первым в списке в семнадцатый раз подряд стал Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд

Агентство исследовало данные Центробанков ста экономик мира, которые опубликовали сведения за 2022 год.

Китай остался лидером по размеру золотовалютных резервов, на конец декабря 2022 года они составляли $3,31 трлн. Второй в рейтинге стала Япония с $1,27 трлн, третьей — Швейцария ($924 млрд), пишет Газета.ру. Четвертое место заняла Россия с активами в $582 млрд, замыкает первую пятерку Индия с $563 млрд.

В топ-10 рейтинга также вошли Саудовская Аравия ($460 млрд), Гонконг ($424 млрд), Южная Корея ($424 млрд), Бразилия ($325 млрд) и Германия ($295 млрд).

Отмечается, что почти все государства изменили свои позиции внутри первой тридцатки списка: так, Сингапур вышел из топ-10, а Франция и Италия поднялись на две строчки, на 12-е и 14-е места соответственно.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:РоссияЦентробанк
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