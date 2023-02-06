Исследование: Россия в 2022 году стала четвертой в мире по золотовалютным резервам
Россия заняла четвертое место в рейтинге владельцев крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года, первым в списке в семнадцатый раз подряд стал Китай. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство исследовало данные Центробанков ста экономик мира, которые опубликовали сведения за 2022 год.
Китай остался лидером по размеру золотовалютных резервов, на конец декабря 2022 года они составляли $3,31 трлн. Второй в рейтинге стала Япония с $1,27 трлн, третьей — Швейцария ($924 млрд), пишет Газета.ру. Четвертое место заняла Россия с активами в $582 млрд, замыкает первую пятерку Индия с $563 млрд.
В топ-10 рейтинга также вошли Саудовская Аравия ($460 млрд), Гонконг ($424 млрд), Южная Корея ($424 млрд), Бразилия ($325 млрд) и Германия ($295 млрд).
Отмечается, что почти все государства изменили свои позиции внутри первой тридцатки списка: так, Сингапур вышел из топ-10, а Франция и Италия поднялись на две строчки, на 12-е и 14-е места соответственно.
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