Евросоюз «потерял» замороженные российские активы

До 13 выросло число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске Глава МАГАТЭ назвал нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч Парламент Чечни поддержал поправки в конституцию об уточнении названия главы республики Внук Пугачевой начал работать в США в сфере клипмейкинга