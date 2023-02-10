Евросоюз «потерял» замороженные российские активы

Юридическая служба ЕС заявила, что не располагает данными о местонахождении замороженных активов ЦБ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

ЦБ не исключает новых заморозок активов российских инвесторов

Не обнаружено порядка $258 млрд, отмечают СМИ. Юридическая служба ЕС просит обязать европейские банки оперативно передавать информацию о замороженных российских активах.

Известно о местонахождении лишь $36,4 млрд, уточнил Bloomberg.

Замороженные российские активы «помогут польскому обществу», заявил ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, эти средства можно направить на закупку газа и угля, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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