Евросоюз «потерял» замороженные российские активы
Юридическая служба ЕС заявила, что не располагает данными о местонахождении замороженных активов ЦБ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Не обнаружено порядка $258 млрд, отмечают СМИ. Юридическая служба ЕС просит обязать европейские банки оперативно передавать информацию о замороженных российских активах.
Известно о местонахождении лишь $36,4 млрд, уточнил Bloomberg.
Замороженные российские активы «помогут польскому обществу», заявил ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, эти средства можно направить на закупку газа и угля, сообщает НСН.
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