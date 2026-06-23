Путин: Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы

На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений он указал, что Москва убеждена в том, что добиться этого можно лишь за счёт создания «многополярной системы международных отношений».

«Вместе с тем, мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», - цитирует главу государства RT.

Ранее Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 399 130 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

