Экономист Кабаков: Инвесторы готовятся к возможному росту ключевой ставки
Ярослав Кабаков заявил НСН, что волатильность российского рынка криптовалюты объясняется низкой ликвидностью и отсутствием перспектив увидеть ставку ниже 13% до конца года.
Центробанк РФ в перспективе может повысить ключевую ставку на фоне политики американского банка, и доходы дальних облигаций подтверждают эти ожидания. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«По поводу глобальных рынков мы видим, что многие банки перешли от снижения ставок к повышению, и, конечно, в фокусе внимания у нас здесь остается ФРС. Новый глава американского банка показывает, что достаточно жестко может себя повести, и потенциальное повышение ключевой ставки сейчас тоже закладывается рынком. Что касается нашего рынка, если мы смотрим на доходы дальних облигаций, то рынок абсолютно не уверен, что в следующем году Центробанк будет снижать ставку. На фоне повышения ставки остальными крупными ЦБ, потенциальное повышение ставки нашим Центробанком условно может быть поддержано инвесторами с точки зрения ожиданий», - подытожил он.
Кабаков уточнил, что ключевая ставка сильно влияет на ликвидность на рынке.
«В пятницу ключевую ставку снизили 0,25 б.п, и это, конечно, тоже не прибавило оптимизма и уменьшило ликвидность на рынке. Мы понимаем, что бизнес сейчас под давлением, и снижение ставки – это в определенной степени высвобождение ликвидности по нагрузкам, которые у нас присутствуют: и кредиты, и заемные средства на финансовых рынках. У нас усиливаются геополитические риски, это создает поле для спекуляций и неопределенностей. Так что волатильность на российском рынке – это присутствие низкой ликвидности и отсутствие перспектив потенциально увидеть ставку ниже теперь уже 13% до конца года», - рассказал он.
Ранее Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что крипторынок всегда был очень волатильным, так что тот факт, что криптовалюта сейчас так подешевела – абсолютно нормально.
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