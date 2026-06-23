Центробанк РФ в перспективе может повысить ключевую ставку на фоне политики американского банка, и доходы дальних облигаций подтверждают эти ожидания. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«По поводу глобальных рынков мы видим, что многие банки перешли от снижения ставок к повышению, и, конечно, в фокусе внимания у нас здесь остается ФРС. Новый глава американского банка показывает, что достаточно жестко может себя повести, и потенциальное повышение ключевой ставки сейчас тоже закладывается рынком. Что касается нашего рынка, если мы смотрим на доходы дальних облигаций, то рынок абсолютно не уверен, что в следующем году Центробанк будет снижать ставку. На фоне повышения ставки остальными крупными ЦБ, потенциальное повышение ставки нашим Центробанком условно может быть поддержано инвесторами с точки зрения ожиданий», - подытожил он.