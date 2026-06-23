Сенатор: Дальний Восток привлечет втрое больше студентов из других регионов
Дальний Восток становится привлекательным образовательным центром для всей страны — спрос на высшее образование в регионе среди абитуриентов из других субъектов вырос в четыре раза, и сегодня каждый десятый студент дальневосточных вузов приехал учиться сюда из другого региона, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик по итогам заседания коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Ещё несколько лет назад абитуриенты массово уезжали с Дальнего Востока поступать в Центральную Россию. Сегодня тенденция разворачивается в обратную сторону. Молодые люди из Центральной России, Сибири, Поволжья выбирают для учёбы Владивосток, Хабаровск, Якутск или Камчатку. Это серьёзный показатель того, что регион меняется», — заявил сенатор.
По программе «Приоритет 2030» уже четвёртый год идёт модернизация дальневосточных университетов, строятся кампусы мирового уровня в Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Чите и Хабаровске. Поставлена задача к 2030 году довести долю студентов из других регионов до 30% — то есть втрое увеличить нынешний показатель.
Аналогичная тенденция фиксируется и среди молодых специалистов, выбравших государственную службу. По кадровой программе «Муравьёв-Амурский-2030» уже выпустились 207 человек, 138 из них заступили на службу, многие переехали на Дальний Восток из других регионов страны. Конкурс на участие в программе в 2025 году составил 160 человек на место. Приморский край стал лидером в макрорегионе по числу трудоустроенных выпускников программы — 33 человека из четырёх потоков уже назначены на должности, причём приезжают они из регионов Центральной России и других регионов Дальнего Востока.
По словам сенатора, и студенты, и молодые управленцы, которые приезжают на Дальний Восток, часто остаются здесь навсегда — заводят семьи, находят работу, становятся частью местного сообщества.
«Студенты, молодые управленцы, прошедшие программу “Муравьёв-Амурский” — оставшись жить и работать здесь, на Дальнем Востоке — создают семьи, меняют демографию Дальнего Востока и сам регион к лучшему. Нужно продолжать вкладываться в кампусы, в качество образования, в условия для молодёжи», — заключил Ролик.
Ранее сообщалось, что в рамках реализации мастер-планов 25 дальневосточных городов уже построено 233 объекта — новые парки, набережные, спорткомплексы, поликлиники, объекты социальной инфраструктуры, а до 2030 года на эти цели выделят ещё 3,6 триллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы
- Лавров: Не хочу даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева
- Экономист Кабаков: Инвесторы готовятся к возможному росту ключевой ставки
- Терять лицо: Почему застройщики не предлагают скидки при падении спроса
- Сенатор: Дальний Восток привлечет втрое больше студентов из других регионов
- Рябков: Россия привержена достигнутым на Аляске Путиным и Трампом пониманиям
- Под Челябинском ураган снес купол с двухсотлетнего храма
- Основатель CryptoBotPro раскрыл, почему обвалился крипторынок
- Песков заявил, что бюджет России все меньше зависит от нефтегазовых доходов
- Пять дронов ВСУ атаковали школу в Запорожской области