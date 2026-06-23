Сенатор: Дальний Восток привлечет втрое больше студентов из других регионов

По программе «Приоритет 2030» уже четвёртый год идёт модернизация дальневосточных университетов, строятся кампусы мирового уровня в Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Чите и Хабаровске. Поставлена задача к 2030 году довести долю студентов из других регионов до 30% — то есть втрое увеличить нынешний показатель.

Аналогичная тенденция фиксируется и среди молодых специалистов, выбравших государственную службу. По кадровой программе «Муравьёв-Амурский-2030» уже выпустились 207 человек, 138 из них заступили на службу, многие переехали на Дальний Восток из других регионов страны. Конкурс на участие в программе в 2025 году составил 160 человек на место. Приморский край стал лидером в макрорегионе по числу трудоустроенных выпускников программы — 33 человека из четырёх потоков уже назначены на должности, причём приезжают они из регионов Центральной России и других регионов Дальнего Востока.

По словам сенатора, и студенты, и молодые управленцы, которые приезжают на Дальний Восток, часто остаются здесь навсегда — заводят семьи, находят работу, становятся частью местного сообщества.

«Студенты, молодые управленцы, прошедшие программу “Муравьёв-Амурский” — оставшись жить и работать здесь, на Дальнем Востоке — создают семьи, меняют демографию Дальнего Востока и сам регион к лучшему. Нужно продолжать вкладываться в кампусы, в качество образования, в условия для молодёжи», — заключил Ролик.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации мастер-планов 25 дальневосточных городов уже построено 233 объекта — новые парки, набережные, спорткомплексы, поликлиники, объекты социальной инфраструктуры, а до 2030 года на эти цели выделят ещё 3,6 триллиона рублей.

