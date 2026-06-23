Под Челябинском ураган снес купол с двухсотлетнего храма
Ураган снес купол старинного храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Челябинской области. Об этом рассказал староста храма Николай Атесов в беседе с Ura.ru.
«Малый купол с крестом упал от сильного ветра чуть больше суток назад», — отметил собеседник издания.
Из-за ЧП повреждены кованые секции забора, частично разрушились столбики. Как отметил Атесов, у купола двухсотлетнего храма сильно разрушены пластины, и восстановить его не получится. При этом староста допустил, что железный каркас купола может быть сохранен.
Ранее в Верхнеуральске Челябинской области заметили смерч, местные жители засняли вихрь, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обошлось без пострадавших и разрушений.
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