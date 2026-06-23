Песков заявил, что бюджет России все меньше зависит от нефтегазовых доходов

Доля ненефтегазовых доходов в российском бюджете становится все больше. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Путин заявил о снижении зависимости РФ от нефтегазовых доходов

Как отметил представитель Кремля, нефтяные доходы, безусловно, остаются «существенным вкладом» в формирование бюджета России.

«Растет и доля все-таки ненефтегазовых доходов», - указал Песков.

Между тем в Счетной палате спрогнозировали, что в 2026 году нефтегазовые доходы России могут составить 7,8 трлн рублей, ненефтегазовые - 30,3 трлн. Это почти на 1 трлн ниже, чем ожидалось.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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