Песков заявил, что бюджет России все меньше зависит от нефтегазовых доходов
Доля ненефтегазовых доходов в российском бюджете становится все больше. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, нефтяные доходы, безусловно, остаются «существенным вкладом» в формирование бюджета России.
«Растет и доля все-таки ненефтегазовых доходов», - указал Песков.
Между тем в Счетной палате спрогнозировали, что в 2026 году нефтегазовые доходы России могут составить 7,8 трлн рублей, ненефтегазовые - 30,3 трлн. Это почти на 1 трлн ниже, чем ожидалось.
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