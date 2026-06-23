В правительстве исключили торговлю табаком и алкоголем на «Почте России»

Кабмин не намерен разрешать торговлю табаком, вейпами и алкоголем в отделениях «Почты России». Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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Комментируя второе чтение законопроекта о мерах поддержки для «Почты России», он указал, что подобные поправки к документу не предусмотрены.

«У нас не планируется каких-то поправок, направленных на то, чтобы в отделениях «Почты России» была возможность торговли алкоголем, табаком и вейпами», - сказал вице-премьер на пленарном заседании Госдумы.

Ранее правительство внесло на рассмотрение законопроект, разрешающий «Почте России» размещать рекламные сообщения на платежных документах, которые доставляет клиентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииАлкогольТабакТорговляПочта России

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