Основатель CryptoBotPro раскрыл, почему обвалился крипторынок
Алексей Мокров напомнил НСН, что падение биткоина - это комбинация причин, на что также повлияли и оттоки американских спотовых биткоин- ETF.
Криптовалюта не обваливается резко по какой-то одной причине, на нее влияет целый комплекс факторов: и ликвидность, и ожидание, и институциональный спрос. Об этом в пресс-центре НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
«Я бы не искал причин, почему криптовалюта так резко подешевела. Рынок редко падает из-за одной новости. Он падает, когда одновременно ломается несколько опор: ожидание, ликвидность, «плечи», институциональный спрос и вера толпы в бесконечный рост. В начале июня, например, мы увидели именно такую комбинацию. Биткоин, по данным Reuters, падал до $64 тысяч – это минимум с конца февраля этого года. CoinDesk писал о том, что цена кратко уходила даже ниже $62 тысяч. Сейчас мы тоже можем наблюдать, как биткоин колеблется в этом диапазоне. Рынок тем временем получил около $1,5 млрд заемных позиций за сутки. Когда «плечо» начинает автоматически закрываться, падение – это уже не просто движение цены, это цепная реакция», - рассказал он.
Также Мокров напомнил и о другом важном факторе, который влияет на волатильность биткоина.
«Отдельно, конечно, давили оттоки спотовых биткоин- ETF. CoinDesk писал о рекордных оттоках из американских спотовых биткоин- ETF: девять торговых сессий подряд и около $2,8 млрд вывода средств. То есть ETF стали важной частью ликвидности биткоина. Когда деньги из ETF уходят, это уже не фон, а прямое давление на рынок», - отметил он.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что крипторынок всегда был очень волатильным, так что тот факт, что криптовалюта сейчас так подешевела – абсолютно нормально.
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