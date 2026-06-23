Криптовалюта не обваливается резко по какой-то одной причине, на нее влияет целый комплекс факторов: и ликвидность, и ожидание, и институциональный спрос. Об этом в пресс-центре НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

«Я бы не искал причин, почему криптовалюта так резко подешевела. Рынок редко падает из-за одной новости. Он падает, когда одновременно ломается несколько опор: ожидание, ликвидность, «плечи», институциональный спрос и вера толпы в бесконечный рост. В начале июня, например, мы увидели именно такую комбинацию. Биткоин, по данным Reuters, падал до $64 тысяч – это минимум с конца февраля этого года. CoinDesk писал о том, что цена кратко уходила даже ниже $62 тысяч. Сейчас мы тоже можем наблюдать, как биткоин колеблется в этом диапазоне. Рынок тем временем получил около $1,5 млрд заемных позиций за сутки. Когда «плечо» начинает автоматически закрываться, падение – это уже не просто движение цены, это цепная реакция», - рассказал он.