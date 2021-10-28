Шредер призвал Евросоюз прекратить винить в газовом кризисе Россию
Евросоюзу нужно перестать обвинять Россию в создании условий для энергетического кризиса. С таким заявлением на Евразийском экономическом форуме в Вероне выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Он подчеркнул, что в росте цен на газ виновата не Россия, а рост спроса со стороны компаний и экономический бум в странах Азии. Он добавил, что цены на энегоресурсы выросли также из-за восстановления экономики после пандемии.
А ранее президент России назвал «полной чушью и бредом» заявления об использовании Россией газа как оружия. Москва неоднократно заявляла, что «Газпром» выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что причина газового кризиса – неудачная попытка европейских политиков перейти на альтернативные источники энергии.
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