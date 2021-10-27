«Суетиться не надо»: Украине не светит досрочный газовый контракт с Россией
В 2024 году, когда закончится нынешний газовый контракт, к власти на Украине могут прийти «более трезвомыслящие» политики, сказал НСН Александр Дудчак.
У «Газпрома» нет оснований спешить в подписании нового газового контракта с Украиной, поскольку в 2024 году в этой стране может смениться власть, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог Александр Дудчак.
Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире украинской ТСН, что Киев предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. По его утверждению, «Газпром» не отвечает на это предложение.
«Сейчас за окном 2021 год, а они хотят договор на 2025 год. Вообще не видно поводов для того, чтобы сейчас по этому поводу суетиться. Времени еще много, какая будет обстановка к 2024-25 году непонятно. Мы живем в быстро меняющемся мире, поэтому договариваться сейчас с этой властью, которая абсолютно не способна соблюдать взятые на себя обязательства, нет никакого смысла. Тем более, после 2024 года, скорее всего, у власти будут другие люди, которые, возможно, будут более способны к трезвомыслию. Поэтому позиция «Газпрома» абсолютно понятна», - сказал Дудчак.
По его мнению, позиция России по новому газовому контракту с Украиной обусловлена и экономическими, и политическими причинами.
«Это и экономический прагматизм, и… О чем можно говорить с этими, которые представляют из себя просто «эхо Вашингтона »? Тут можно говорить о простом, нормальном, прагматичном подходе. «Газпром» все-таки серьезная организация, и те, кто пытаются вести с ними переговоры, даже не в их весовой категории. Это сброд непонятных личностей, волею судьбы поставленных на управление территорией. Стоит выдержать паузу и посмотреть, что будет дальше», - советует политолог.
При этом он назвал «бреднями» обещания Европы перейти на «зеленые» технологии, посетовав, что приходится жить в «дурдоме».
«Конечно, надо планировать на десятилетия вперед, предполагать, что может быть, готовиться к этому и трезво оценивать свои шаги. При этом то, что нам Европа рассказывает про переход на какие-то «зеленые» технологии, это откровенная чушь. Но мы живем в таких условиях, когда чьи-то бредни всерьез влияют на реальную жизнь. Тем не менее, в этом дурдоме нужно соблюдать спокойствие и трезвомыслие, и планировать свою работу, но приходится более тщательно и более аккуратно это делать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснял НСН, что действующий контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» завершится в 2024 году, после чего российская компания не обязана подписывать долгосрочный контракт.
«На сегодняшний день действует контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» на прокачку 40 миллиардов кубов газа в год. Это довольно жесткий контракт для «Газпрома», и он заканчивается в 2024 году. С января 2025 года контракт не действует, и «Газпром» ничего не обязан прокачивать и выплачивать Украине. Думаю, на этом вся история и закончится. Никакого долгосрочного контракта «Газпром» подписывать не собирается, и никто не может заставить его это сделать», - отмечал Юшков.
Между тем, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял в начале июля, что «единственно приемлемым» для Киева будет новый контракт на транзит российского газа на 15 лет в объеме 45-50 млрд кубометров в год. Примерно те же цифры – контракт на 10-15 лет и объемы транзита не менее 45 млрд кубометров в год, - он назвал и в свежем интервью ТСН.
Президентские выборы на Украине запланированы на весну 2024 года.
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