«Мы не позволим!»: Европа отвергает газовые расчеты в рублях
В Еврокомиссии называют плату за газ в рублях обходом санкций, в Берлине и Риме указывают на нарушения контрактов, ну а в России на фоне взлетающего рубля намерены перевести эту практику в космос.
Европейские страны пока отказываются платить за российский газ в рублях, называя это нарушением контрактов.
На этом фоне США обещает увеличить поставки в Европу сжиженный природный газ СПГ, а российская валюта дорожает к доллару евро, преодолев символическую отметку 100 рублей за доллар.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оплата газа с недружественными странами будет переведена с евро и долларов в рубли.
НИКТО НЕ БУДЕТ?
Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав этот вариант неприемлемым.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — цитирует фон дер Ляйен Reuters.
Премьер-министр Словении Янез Янша предположил, что никто Европе не будет платить за газ в рублях.
«Никто не будет платить в рублях», — цитирует Яншу РИА Новости.
Со своей стороны, премьер-министр Италии Марио Драги назвал решение России перевести оплату газа в рубли «нарушением контрактов».
«Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией», - сказал Драги журналистам, прибыв на саммит ЕС.
Похожей позиции придерживается канцлер ФРГ Олаф Шольц
«Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать», — приводит высказывание Шольца ТАСС.
При этом глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст указал, в чем еще одна проблема такого варианта.
"Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа", — сказал Эрнст РБК.
При этом он признал, что замораживание российских активов за рубежом можно расценивать как нарушение договоров с РФ.
В Латвии также заявили о валютных контрактах с Россипей и невозможности расплачиваться в рублях.
«Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом. У нас не предусмотрена возможность платить в другой валюте», - подчеркнул председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис.
КОСМИЧЕСКИЙ РУБЛЬ
Однако Россию мало интересуют проблемы европейцев, и она может продолжить «рублевую игру».
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов, в перспективе на расчеты в рублях могут быть переведены не отдельные российские компании, а такие товарные группы, как металл, углеводороды и продовольствие.
«Сейчас пока мы видели демонстрацию, когда «Газпром» переведен на торговлю в рублях. Может последовать специальное решение правительства о том, что вся внешняя торговля с недружественными государствами переводится в национальные валюты. Скорее вся торговля с ними будет в рублях, что заставит их снять блокировки с российских банков или работать с теми банками, на которые они не наложили санкции. Возможно, такой опыт будет распространен даже не на отдельные компании, а скорее всего на товарные группы», - сказал Колташов.
О подобных планах уже заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы все наши внешние контракты будем заключать в рублях. По такой же схеме, как наши добывающие компании», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.
Аналитики сходятся во мнении, что реализация «рублевого плана» России приведет к укреплению национальной валюты.
Пока их слова подтверждаются.
Установленный Центрбоанком официальный курс доллара на пятницу снизился больше, чем на 7 рублей, составив 96,0458 рубля, курс евро составляет 105,4679 рубля, также снизившись почти на 8 рублей.
При этом эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил «Радиоточке НСН», что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться не только из-за решения Путина перевести расчеты за газ в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.
«НОВАЯ ГЛАВА»
На этом фоне Европа заявила о наращивании сотрудничества в газовой сфере с США, рассчитывая на СПГ (сжиженный природный газ), с которым ее уже «прокатили» в прошлом году.
«Завтра вместе с президентом Байденом (президент США Джо Байден – прим. НСН) мы представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор», - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг журналистам в Брюсселе.
Президент Франции Эммануэль Макрон также упомянул в этой связи Канаду.
«Мы должны уйти от этой зависимости от российских газа и нефти через диверсификацию закупок и политику сотрудничества с другими странами G7. Некоторые страны будут увеличивать продукцию углеводорода, некоторые помогут с диверсификацией (..) В этом плане США и Канада делают большой вклад и мы намерены усилить с ними сотрудничество, чтобы снизить нашу энергозависимость», - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
В США уже заверили европейцев, что помощь придет.
«Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности и сейчас добавляем дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики», - сказала РИА Новости пресс-секретарь отраслевой ассоциации поставщиков природного газа Дафна Магнусон.
При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указывал на бессилие США в вопросе поставок СПГ в Европу.
Он подчеркнул, что ни в одной стране мира нет необходимых Европе объемов СПГ, поэтому в этом плане Россия и «Газпром» незаменимы.
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