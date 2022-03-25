«Мы не позволим!»: Европа отвергает газовые расчеты в рублях

Европейские страны пока отказываются платить за российский газ в рублях, называя это нарушением контрактов.

На этом фоне США обещает увеличить поставки в Европу сжиженный природный газ СПГ, а российская валюта дорожает к доллару евро, преодолев символическую отметку 100 рублей за доллар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оплата газа с недружественными странами будет переведена с евро и долларов в рубли.

НИКТО НЕ БУДЕТ?

Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав этот вариант неприемлемым.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — цитирует фон дер Ляйен Reuters.

Премьер-министр Словении Янез Янша предположил, что никто Европе не будет платить за газ в рублях.

«Никто не будет платить в рублях», — цитирует Яншу РИА Новости.

Со своей стороны, премьер-министр Италии Марио Драги назвал решение России перевести оплату газа в рубли «нарушением контрактов».

«Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией», - сказал Драги журналистам, прибыв на саммит ЕС.



Похожей позиции придерживается канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать», — приводит высказывание Шольца ТАСС.

При этом глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст указал, в чем еще одна проблема такого варианта.

"Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа", — сказал Эрнст РБК.

При этом он признал, что замораживание российских активов за рубежом можно расценивать как нарушение договоров с РФ.

В Латвии также заявили о валютных контрактах с Россипей и невозможности расплачиваться в рублях.

«Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом. У нас не предусмотрена возможность платить в другой валюте», - подчеркнул председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис.