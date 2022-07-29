В бундестаге выступили за поставки газа по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст, представляющий Левую партию, заявил, что Германия все еще нуждается в российском газе, сообщает ТАСС.

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По его словам, при отсутствии других вариантов, для поставок можно использовать «Северный поток — 2».

«В целом всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так и так остаётся российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке - 2» имеет скорее символический характер», - отметил он.

Эрнст добавил, что если других возможностей не будет, то нужно будет обсуждать скорейший запуск газопровода.

Ранее руководители семи городов немецкого Рюгена призвали региональное и федеральное правительства ФРГ задействовать российский трубопровод «Северный поток – 2», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГазСеверный Поток-2Германия
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