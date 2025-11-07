СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду

Семь исков подали в суды американского штата Калифорния против компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, обвинив ее в подстрекательстве к суициду. Об этом пишет Wall Street Journal.

Заявления направили семьи в США и Канаде. По данным СМИ, вследствие общения с ChatGPT покончили с собой в том числе 17-летний подросток из штата Джорджия и 23-летний житель Техаса, еще три человека получили психологическую травму. В исках отмечается, что после продолжительного общения с чат-ботом люди «впадали в бредовые состояния, иногда приводившие к самоубийству».

Истцы потребовали выплаты компенсаций и корректировки работы ChatGPT для автоматического завершения разговоров. В OpenAI назвали ситуацию «ужасающей» и отметили, что изучают документы, чтобы разобраться в деталях. Компания обратила внимание, что в чат-бот уже внесли изменения, благодаря которым ChatGPT может лучше распознавать психические расстройства и направлять пользователей за реальной помощью.

Ранее разработчики чат-бота признали, что в длительных беседах защитные механизмы ChatGPT могут отключаться, напоминает РЕН ТВ. Эту особенность обещали проработать, а также добавить функцию родительского контроля.

