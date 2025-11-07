СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду
Семь исков подали в суды американского штата Калифорния против компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, обвинив ее в подстрекательстве к суициду. Об этом пишет Wall Street Journal.
Заявления направили семьи в США и Канаде. По данным СМИ, вследствие общения с ChatGPT покончили с собой в том числе 17-летний подросток из штата Джорджия и 23-летний житель Техаса, еще три человека получили психологическую травму. В исках отмечается, что после продолжительного общения с чат-ботом люди «впадали в бредовые состояния, иногда приводившие к самоубийству».
Истцы потребовали выплаты компенсаций и корректировки работы ChatGPT для автоматического завершения разговоров. В OpenAI назвали ситуацию «ужасающей» и отметили, что изучают документы, чтобы разобраться в деталях. Компания обратила внимание, что в чат-бот уже внесли изменения, благодаря которым ChatGPT может лучше распознавать психические расстройства и направлять пользователей за реальной помощью.
Ранее разработчики чат-бота признали, что в длительных беседах защитные механизмы ChatGPT могут отключаться, напоминает РЕН ТВ. Эту особенность обещали проработать, а также добавить функцию родительского контроля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду
- В США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна
- В МВД не будут разглашать данные о судимости для приложений знакомств
- Под контролем КГБ: Зачем Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию
- Нечем заменить: Кто заплатит за пошлины ЕС на российские товары
- В Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека
- В Японии заявили о запуске баллистической ракеты КНДР
- Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»
- Пентагон реформирует кибервойска для противодействия Китаю
- ПВО сбила 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru