В подмосковных Люберцах пресекли подготовку к теракту
Подготовка к теракту пресечена в Люберцах Московской области. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, преступление готовил 27-летний житель Волоколамска - агент спецслужб Украины, который инициативно вступил в переписку в мессенджере с неизвестным и выразил готовность оказать содействие Киеву. Фигурант забрал пакет со взрывным устройством из тайника в гаражном кооперативе и должен был тайно передать взрывчатку в Измайловском парке в Москве. В процессе выполнения задания мужчину задержали. Он подозревается в приготовлении к теракту.
Ранее в Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожной инфраструктуре, агент Киева планировал поджог электрооборудования, пишет 360.ru.
