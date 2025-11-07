Продажи Lada Iskra в России в октябре установили рекорд
Продажи модели автомобиля Lada Iskra в России в октябре достигли рекордных 637 единиц с момента начала реализации машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат».
Lada Iskra доступны к покупке с конца июля. В этот месяц была продана 21 машина, в августе – 13 авто, в сентябре - 94. Позднее продажи ускорились.
«По данным "Автостата" в октябре на учет поставлено 637 автомобилей Lada Iskra», - отмечается в сообщении.
Ранее «Автостат» сообщил, что в октябре продажи новых легковых авто в России выросли на 35% относительно сентября, до 165,7 тысячи единиц, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР дрон ВСУ атаковал торговый центр
- Продажи Lada Iskra в России в октябре установили рекорд
- В мясной ассоциации предупредили о росте цен на свинину к Новому году
- В Госдуме уверены, что иностранцы не навяжут конкуренцию за бюджетные места в вузах
- Очередной перенос игры GTA VI объяснили попыткой «угодить всем»
- На севере Москвы мужчина в инвалидном кресле погиб после наезда двух авто
- В ВТБ рассказали о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах
- СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду
- В США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна
- В МВД не будут разглашать данные о судимости для приложений знакомств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru