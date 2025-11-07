Продажи Lada Iskra в России в октябре установили рекорд

Продажи модели автомобиля Lada Iskra в России в октябре достигли рекордных 637 единиц с момента начала реализации машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Lada Iskra доступны к покупке с конца июля. В этот месяц была продана 21 машина, в августе – 13 авто, в сентябре - 94. Позднее продажи ускорились.

«По данным "Автостата" в октябре на учет поставлено 637 автомобилей Lada Iskra», - отмечается в сообщении.

Ранее «Автостат» сообщил, что в октябре продажи новых легковых авто в России выросли на 35% относительно сентября, до 165,7 тысячи единиц, пишет Ura.ru.

