В ЛНР дрон ВСУ атаковал торговый центр
7 ноября 202510:40
Украинский беспилотник с поражающими элементами ударил по двухэтажному торговому центру в Новопскове. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
ЧП произошло ночью, возникло возгорание.
«Частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели», - написал Пасечник в Telegram-канале.
Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Рыльский район Курской области, пострадал 60-летний мужчина, пишет Ura.ru.
