В ЛНР дрон ВСУ атаковал торговый центр

Украинский беспилотник с поражающими элементами ударил по двухэтажному торговому центру в Новопскове. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

ЧП произошло ночью, возникло возгорание.

«Частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели», - написал Пасечник в Telegram-канале.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Рыльский район Курской области, пострадал 60-летний мужчина, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ЛНРБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры