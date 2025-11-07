В ВТБ рассказали о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах

ВТБ предупредил о новой волне мошенничеств со взломом аккаунтов в мессенджерах, когда мошенники пытаются вывести средства через криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты», - рассказали в кредитной организации.

Злоумышленники начинают с телефонного звонка либо сообщения, маскируя их под бытовую ситуацию для дезориентации жертвы. Под различными предлогами они вынуждают жертву сообщить код из смс-сообщения, из-за чего мошенники могут получить полный контроль над аккаунтом. Через него контактам жертвы рассылают сообщения от ее имени, в которых просят помочь с покупкой криптовалюты либо одолжить средства для перевода на криптокошелек. Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники активно противодействуют попыткам верификации и настаивают на срочности переводов.

В ВТБ призвали внимательно читать содержание сообщений, никому не сообщать коды из смс, установить в мессенджерах и соцсетях двухфакторную аутентификацию.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота предупредил, что банки в РФ начали активнее блокировать переводы между собственными счетами клиентов в разных финансовых учреждениях, чтобы противодействовать мошенничеству, пишет Ura.ru.

