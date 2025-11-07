На севере Москвы мужчина в инвалидном кресле погиб после наезда двух авто

Мужчина в инвалидном кресле погиб в результате ДТП на севере Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла в районе дома 1 на Ленинградском проспекте. Предварительно, автомобиль «Пежо» наехал на инвалида-колясочника, который двигался по проезжей части.

«После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля "Тойота"», - указали в ведомстве.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее на Афанасовском шоссе в Москве Mercedes сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину, пешеход погиб, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры