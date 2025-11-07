На севере Москвы мужчина в инвалидном кресле погиб после наезда двух авто
Мужчина в инвалидном кресле погиб в результате ДТП на севере Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Авария произошла в районе дома 1 на Ленинградском проспекте. Предварительно, автомобиль «Пежо» наехал на инвалида-колясочника, который двигался по проезжей части.
«После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля "Тойота"», - указали в ведомстве.
Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Ранее на Афанасовском шоссе в Москве Mercedes сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину, пешеход погиб, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На севере Москвы мужчина в инвалидном кресле погиб после наезда двух авто
- В ВТБ рассказали о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах
- СМИ: На OpenAI подали семь исков с обвинениями в подстрекательстве к суициду
- В США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна
- В МВД не будут разглашать данные о судимости для приложений знакомств
- Под контролем КГБ: Зачем Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию
- Нечем заменить: Кто заплатит за пошлины ЕС на российские товары
- В Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека
- В Японии заявили о запуске баллистической ракеты КНДР
- Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru