Шкуматов предсказал сокращение трафика на платных магистралях после повышения цен
Многие автомобилисты не смогут себе позволить проезд по платным магистралям и будут вынуждены выбирать менее качественную альтернативу, заявил НСН автоэксперт Петр Шкуматов.
Бесплатные трассы почти всегда проигрывают платным дорогам, однако после двукратного роста цен автовладельцы предпочтут более ранний выезд экономии времени за деньги. Об этом НСН рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс планирует повысить тариф проезда по платным трассам. Предельная цена за километр пути для легковых автомобилей увеличится с нынешних трех до пяти-восьми рублей. Ведомство объяснило повышение цен тем, тогда как себестоимость строительства неуклонно растет. По мнению Шкуматова, повышение цены приведет к уменьшению трафика на платных магистралях.
«Конечно, бесплатные альтернативы почти всегда качественно проигрывают платным дорогам. Однако при повышении тарифа примерно в два раза, как это предлагает сделать Минтранс, дорога, например, от Москвы до Черного моря с учетом стоимости бензина обойдется автолюбителям в 13000 рублей в один конец. То есть дешевле будет воспользоваться авиатранспортом. Обратите внимание на трассу М11 — там трафик сократился после отмены скидок по транспондеру, а ведь это повышение цен всего лишь на 20%. Полагаю, что многие не смогут позволить себе путешествие по платной трассе. Люди зададутся вопросом: а стоит ли экономия времени и повышенная безопасность таких денег? Не проще ли выехать пораньше и не попасть в пробку? Соответственно, уменьшится и трафик. Причем выручка останется той же самой, просто с меньшего количества автомобилей будут брать больше денег», — сказал Шкуматов.
Автоэксперт также объяснил, почему автомобилисты не стали организовывать акции протеста в связи с повышением цен.
«У людей всегда есть выбор — добраться из пункта А в пункт Б быстро и без пробок, но за деньги, или медленно, но бесплатно. Мы не настолько детально знакомы с экономикой платных дорог, чтобы высказать аргументированный протест», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее стало известно, что проезд по Московскому скоростному диаметру для автовладельцев Москвы и Московской области будет бесплатным.
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