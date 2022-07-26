Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и области будет бесплатным

Жители Москвы и Московской области смогут бесплатно проезжать по Московскому скоростному диаметру (МСД), сообщает пресс-служба столичного правительства.

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Согласно постановлению, который принял президиум правительства Москвы, бесплатный транзитный проезд для них будет введён с 1 января 2023 года.

В документе говорится, что движение грузовиков по МСД будет запрещён, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону.

«Для транзитного проезда через Московский регион автомобилистам рекомендуется по-прежнему использовать Центральную кольцевую автодорогу» - добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что эстакада-съезд с южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского проспекта на Волгоградский в сторону МКАД готова на 60%.

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ФОТО: Департамент градостроительной политики и строительства Москвы
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